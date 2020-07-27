Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка

В Одессе, где вспышку коронавируса зафиксировали в детдоме, умерла туристка с COVID-19. Об этом рассказала в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения горсовета Елена Якименко, сообщает "Думская".

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24 июля в инфекционную больницу госпитализировали туристку из Ивано-Франковска, 1974 года рождения. Женщину привезли в крайне тяжелом состоянии: у нее был отек легких и двусторонняя пневмония. Кроме того, пациентка страдала ожирением третьей степени. Женщина скончалась на следующий день.

Также от коронавируса умер 64-летний одессит – его доставили в больницу 23 июля с воспалением кишечника, после чего развилась двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Пациент умер через два дня после госпитализации.

В обоих случаях диагноз COVID-19 подтвердился в результате посмертных ПЦР-тестов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Одесском аэропорту откроют пункт тестирования на коронавирус. Обязательный карантин будут проходить не все. Тестировать будут тех, кто прилетел из-за границы и из аэропорта "Борисполь".

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Кроме того, недавно в Одессе вспышку коронавируса зафиксировали в управлении миграционной службы. Там заболели сразу семь человек. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Также новую вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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