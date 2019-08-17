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"Слили" товар на 600 тысяч гривен – в Одессе задержали перевозчиков

Сегодня, 14:52

От систематических краж пострадала фирма-поставщик пальмового масла

/ Фото: Нацполиция

Полицейские задержали работников транспортной компании, которые продавали доверенный им товар. Всего сумма похищенного составила около 600 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

По информации ведомства, от противоправных действий пострадала фирма-поставщик пальмового масла, которая заключила договор с транспортной компанией о перевозке товара.

"Вверенный им груз работники фирмы-перевозчика не привозили к месту назначения в полном объеме. Подыскав потенциального покупателя, они сливали ему из цистерн часть сырья, за один раз похищая в среднем 500 литров масла. По предварительным данным, начиная с 2018 года, на счету злоумышленников – примерно 30 подобных фактов. За это время масла похищено на сумму около 600 000 гривен", – говорится в сообщении.

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Фото: Depositphotos

Правоохранители уже задержали злоумышленников. В результате обысков по местам хранения краденого продукта обнаружено пальмовое масло (как чистое, так и разбавленное для дальнейшей реализации), около 10 тысяч долларов США, 230 евро, более 200 тысяч гривен и "рабочие" записи правонарушителей.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Основянском районе Харькова обокрали одно помещение городского апелляционного суда, расположенное на площади Героев Небесной Сотни.

Кроме этого, в Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили руководителя одного из структурных подразделений управления ГСЧС в регионе на систематическом хищении государственных горюче-смазочных материалов.

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Одесса задержание перевозчики пальмовое масло

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