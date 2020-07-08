Сломанные ребра и ноги: как чуствуют себя одеситы, на которых рухнули деревья

Стало известно о состоянии пострадавших жителей Одессы, на которых из-за сильного ветра упали деревья. Заместитель директора по хирургии ГКБ №11 Вадим Стоев рассказал, что сейчас пациенты находятся в городской больнице. Об этом сообщает Od-news.

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По словам медика, двоих пострадавших доставили в больницу 7 июля около 20:30.

Одному из пациентов 62 года, у него травма грудной клетки и множество переломов ребер с обеих сторон. Сейчас он находится в хирургическом отделении.

Второму пострадавшему 44 года. Он лежит в реанимации с диагнозом тупая травма грудной клетки. Также у пациента переломы ребер и закрытый перелом кости правой голени. Мужчине уже провели операцию по стабилизации голени.

"На утро 8 июля состояние пациентов остается стабильно тяжелым на фоне проведенных противошоковых мероприятий. Прогнозы на сегодняшний день благоприятные, но пока рано о чем-либо говорить. Пациенту с травмой голени необходима будет реабилитация", – сказал замдиректора по хирургии Вадим Стоев.

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Напомним, недавно в Одесской области пронеслась мощная песчаная буря. В курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

Кроме того, также смотрите на видео, как в Одессе после сильного ливня затопило улицы:

Відео: Подслушано Одесса/Telegram

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