Smart-специализация: Одесская область получит до 200 тысяч евро от Евросоюза

Одесская область стала одной из трех в Украине, которые присоединилась к европейской платформе "Smart-специализация". Как заявили в облгосадминистрации, участие в платформе поможет увеличить инвестиционную привлекательность региона и выбрать наиболее оптимальные и конкурентоспособные сферы для развития. "Сегодня" расспросила экспертов, чего ожидать от проекта.

Помимо Одесской, участницами платформы также стали Харьковская и Запорожская области.

"Мы достаточно долго боролись за участие, потому что изначально вместо Одесской области должна была быть Днепропетровская. Пришлось подключить очень большой ресурс, чтобы выбрали Одессу, с клятвенными обещаниями, что мы будем лучше всех работать", — рассказала нам советник председателя ОГА по вопросам инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Дарья Антоненко.

ПРИОРИТЕТЫ И ОБМЕН. Официальный сайт Еврокомиссии гласит, что "Smart-специализация" (smart в переводе с английского "умный") — это европейская методология, которая объединяет промышленный, образовательный и инновационный секторы, чтобы помочь регионам определить и выбрать ряд приоритетных областей для инвестиций, уделяя особое внимание их преимуществам.

Платформа работает с 2012-го и способствует обмену знаниями, сбору данных и сотрудничеству между более чем 180 регионами ЕС и стран-соседей.

По словам замгубернатора Светланы Шаталовой, подход "Smart-специализации" требует полностью изменить взгляд на местное развитие.

"С европейской стороны будут предоставляться услуги по трем направлениям: методология, обучение и поддержка в реализации. С нашей же стороны — это конкретные решения, вовлеченность местных экспертов в аналитическую работу и практическое воплощение задуманных идей", — пояснила "Сегодня" чиновница, отмечая, что новое и инновационное будут искать не только в сфере предпринимательства, но и в развитии человеческого потенциала.

ЕС уже предоставил план развития пилотных регионов-участников "умной платформы" на 2018—2020 годы, который состоит из нескольких этапов. К примеру, в рамках первого организуют рабочие контакты с представителями профильных директоратов Европейской комиссии.

А вот следующий этап будет включать регулярное взаимодействие с местными "стейкхолдерами", так называемыми заинтересованными лицами, и аналитическую работу. Конкретные сферы, в которые планируются вложения, определят позднее.

К слову, на привлечение внешних экспертов Европейский фонд регионального развития выделил пилотным регионам по 200 000 евро.

БЕЗ КОНКРЕТИКИ. Представитель агентства "Спільні зусилля" Назарий Атаманчук говорит, что смарт-специализация является следующим этапом децентрализационных процессов.

"Я бы даже сказал, что первым этапом была децентрализация политическая, а смарт-специализация — это децентрализация экономическая. При смарт-специализации есть возможность определить свою хозяйственную идентичность, при которой все стейкхолдеры региона начинают брать на себя роли ответственных лиц, — поясняет эксперт. — Каждый начинает понимать, кто что должен делать, чтобы территория развивалась и условия жизни повышались, и кто за что отвечает".

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что только после утверждения официальной стратегии можно будет говорить о конкретных проектах.

"Пока их нет. Есть желание, есть лозунги о том, что это позволит привлечь инвестиции, но без специальной стратегии, которая базируется на изучении рынка, возможностей, которыми обладает Одесский регион, ресурсов, необходимых для реализации этих возможностей, о чем-либо говорить пока рано", — отмечает специалист.

Впрочем, наши собеседники оказались едины в том, что у такого проекта нет минусов.

"Потому что это будет финансирование извне", — говорит финансовый эксперт Игорь Шевченко.

Как сообщалось, Еврокомиссия выделит 32,5 млн евро на региональное развитие Украины.

Напомним, Еврокомиссия пока не утвердила макрофинансовую помощь для Украины.

Ранее в Еврокомиссии ответили на отказ России поставлять газ Украине.

Также в Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США.