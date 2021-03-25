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Смерть военной после прививки от COVID-19: момент попал на видео

25 марта, 12:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Перед тем как упасть, женщина разговаривала с несколькими людьми

Момент смерти военной, которая скончалась через несколько дней после вакцинации от коронавируса в Одесской области, попал на камеры видеонаблюдения.

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Видео опубликовали в Telegram-канале "Х Одесса".

На кадрах видно, как женщина разговаривает с несколькими людьми, затем делает несколько шагов и падает лицом вниз.

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Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Напомним, трагедия произошла 23 марта. Медики, которые приехали на вызов, не смогли реанимировать женщину. В тот день жалоб на состояние здоровья у нее не было. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было.

Ранее мы сообщали, что по результатам судмедэкспертизы, смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. У нее также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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видео смерть прививка вакцинация одесская область военнослужащие
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