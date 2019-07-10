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Смертельная драка возле одесского клуба: опубликовано видео

10 июля, 09:49

Действия охраны вызвали возмущение в Сети

На YouTube выложили видеозапись ночного инцидента возле одесского клуба "Гарант". Как сообщалось, охранник заведения нанес удар одному из посетителей, отчего последний упал, получив смертельную травму.

Видео 18+

Убийство произошло в ночь на 8 июля. 36-летний одессит вмешался в конфликт между другом и охранниками ночного клуба, пытаясь разнять мужчин. Один из охранников ударил его по голове. От удара посетитель упал на тротуар. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где впоследствии скончался.

В комментариях к видео пользователи отмечают непрофессионализм охраны, задача которой – предотвратить конфликт, а также коварство секьюрити, который наносит удар ничего не ожидающему человеку.

Как сообщалось, по подозрению в нанесении одесситу тяжких телесных повреждений сотрудники полиции задержали 24-летнего охранника заведения. Он помещен в изолятор временного содержания.

Действия охранника квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Следователи начали уголовное производство и устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, в Киеве на Троещине иностранец открыл стрельбу в ресторане, ранив барменшу.

Также мы сообщаели, что в центре Киева, на Бессарабке мужчина открыл стрельбу возле супермаркета.

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Тег Одесса, убийство, охранник, ночной клуб

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