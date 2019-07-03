Смертельно-пьяная мать разгуливала по Одессе с плачущим младенцем

Полицейские вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку

Фото: dumskaya.net.

Сегодня около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на Марсельской улице в Одессе находится женщина с ребенком на руках — малыш постоянно кричит, а его мать находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, прибившие на место вызова инспекторы обнаружили женщину в сильном алкогольном состоянии — она сидела на ступенях здания, а на руках она держала младенца. Малыш постоянно плакал.

Полицейские вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку.

Также патрульные сообщили об этом событии работникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем установят все обстоятельства.

Напомним, Полонский районный суд Хмельницкой области 11 мая вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года выбросила тело своего новорожденного ребенка в груду мусора в заброшенном здании недалеко от железнодорожной станции. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девочка родилась живой и даже сделала первый вдох.Женщине назначили три года лишения свободы и взяли под стражу сразу в зале суда.

В декабре прошлого года в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. Ребенок был среди мусора и беспорядка. Патрульные вызвали "скорую" и работников ювенальной полиции. Ребенка забрали в больницу. В свою очередь, маму мальчика доставили в отделение полиции и составили на нее протокол по ст. 184 КУпАП ("Невыполнение родительских обязанностей").

Напомним, в прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений. Смотрите сюжет о том, как защитить ребенка.

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