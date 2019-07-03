Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Смертельно-пьяная мать разгуливала по Одессе с плачущим младенцем

3 июля, 15:20

Полицейские вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net.

Сегодня около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на Марсельской улице в Одессе находится женщина с ребенком на руках — малыш постоянно кричит, а его мать находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, прибившие на место вызова инспекторы обнаружили женщину в сильном алкогольном состоянии — она сидела на ступенях здания, а на руках она держала младенца. Малыш постоянно плакал.

Полицейские вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку.

Также патрульные сообщили об этом событии работникам ювенальной превенции, которые в дальнейшем установят все обстоятельства.

Напомним, Полонский районный суд Хмельницкой области 11 мая вынес приговор женщине, которая в декабре прошлого года выбросила тело своего новорожденного ребенка в груду мусора в заброшенном здании недалеко от железнодорожной станции. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, девочка родилась живой и даже сделала первый вдох.Женщине назначили три года лишения свободы и взяли под стражу сразу в зале суда.

В декабре прошлого года в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. Ребенок был среди мусора и беспорядка. Патрульные вызвали "скорую" и работников ювенальной полиции. Ребенка забрали в больницу. В свою очередь, маму мальчика доставили в отделение полиции и составили на нее протокол по ст. 184 КУпАП ("Невыполнение родительских обязанностей").

Напомним, в прошлом году 4700 детей пострадали от различных преступлений. Смотрите сюжет о том, как защитить ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег малыш, младенец, новорожденный, пьяная, горе-мать

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельно-пьяная мать разгуливала по Одессе с плачущим младенцем". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dumskaya.net

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернопольской области мать избила семимесячную дочь: ребенок в больнице

1 июля, 15:35

У супругов, которые переехали в Кременец из Киева, уже пятеро малолетних детей

Под Киевом возле мусорных баков нашли младенца

1 июля, 13:32

Полицейские разыскивают мать новорожденного

В Америке оставили умирать ребенка в полиэтиленовом пакете

26 июня, 18:41

Камера полицейского сняла жуткие кадры

Выбросила младенца с балкона: женщину приговорили к 10 годам тюрьмы

25 июня, 15:30

Злоумышленница выбросила ребенка из-за громкого плача

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Повышение пенсий в июле: стало известно, кто получит прибавку

В Украине подняли прожиточный минимум

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

Он не собирается жениться: 7 признаков несерьезных отношений

Названы ТОП-7 врагов «вора в законе» Лоту Гули

Минздрав дал советы украинцам, как легче перенести летнюю жару

Стильное итальянское портмоне + часы в подарок. Скидка 1 день

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Как Бузова и спортсмены отдыхают в отпуске. Инстаграм

Диета по группе крови: охотничья первая

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь