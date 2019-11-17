Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: внедорожник сбил людей, менявших колесо

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области на трассе Киев – Одесса, недалеко от села Старые Маяки Ширяевского района, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 17 ноября на дороге, когда 39-летний водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на водителя и пассажира грузовика, которые находились в крайней левой полосе дороги и меняли колесо.

В результате ДТП 52-летний и 41-летний мужчины погибли на месте. Было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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