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Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: водителя Lexus отправили в СИЗО

21 июня, 15:40

Мужчину отправили в следственный изолятор без возможности внесения залога

Фото: полиция
Фото: полиция.

Водителя автомобиля Lexus, который был участником смертельного ДТП на трассе Киев – Одесса 17 июня, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда.

По данным суда, водитель автомобиля Lexus на иностранной регистрации грубо нарушил правила дорожного движения: превысил скорость и, поворачивая направо, врезался в припаркованные автомобили.

Мужчину на 60 суток отправили в СИЗО без возможности внесения залога.

Авария случилась возле села Воробьевка Великомихайловского района. Автомобиль Lexus, который двигался в сторону Одессы, столкнулся с ВАЗом, припаркованным на обочине. От удара последний выбросило на легковушку, стоящую рядом. Водитель и двое пассажиров ВАЗа погибли по пути в больницу. Еще одного пассажира "Жигулей", а также водителя и двух пассажиров автомобиля Lexus госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, водитель, погибли, СИЗО, врезался, lexus, арестовали

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pushkinska.net

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