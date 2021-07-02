Українська
$ 27,38
32,52
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени. Под колеса авто попали две женщины с ребенком

2 июля 2021 11:57

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ужасная авария произошла на пешеходном переходе в Белгород-Днестровском районе возле поворота на село Старокозачье

33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих пешеходов. Фото: ГУНП

33-летний водитель автомобиля Nissan сбил троих пешеходов. Фото: ГУНП

В Одесской области 33-летний водитель автомобиля Nissan сбил двух женщин и маленького мальчика. Выжила только одна из женщин, ее доставили в больницу.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Был ли водитель пьяным, в полиции не сообщают.

Читайте также: Пьяный отец сидел рядом. Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW

Не пропусти!
Бельгия – Италия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Также напомним, в Полтавской области авто сбило ребенка.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Под завалами ищут женщину. Что происходит на месте оползня в Одесской области (обновлено)
Под завалами ищут женщину. Что происходит на месте оползня в Одесской области (обновлено)Одесса
В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: список адресов
В Одессе откроют 6 центров вакцинации от COVID-19: список адресовОдесса
5000 грн за сломанную жизнь: одесситке, на которую рухнуло дерево, выделили компенсацию
5000 грн за сломанную жизнь: одесситке, на которую рухнуло дерево, выделили компенсациюОдесса
Вблизи Шри-Ланки загорелось судно с украинцами: 20-летний моряк из Одессы сгорел заживо
Вблизи Шри-Ланки загорелось судно с украинцами: 20-летний моряк из Одессы сгорел заживоОдесса
В Одессе
В Одессе "слугу народа" задержали пьяным за рулем – фотоОдесса
Пока отец отдыхал на озере. 5-ти летнего мальчика убило током в Одесской области
Пока отец отдыхал на озере. 5-ти летнего мальчика убило током в Одесской областиОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять