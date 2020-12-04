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Смертельное ДТП на трассе под Одессой: тела погибших "вырезали" из авто (фото)

4 декабря, 09:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Спасатели ликвидировали последствия аварии

На трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла на 390 км автодороги. В службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковушек Toyota Corolla и Opel Vectra.

По прибытию на место происшествия было установлено, что в результате ДТП погибли два человека. Спасатели с использованием гидравлического инструмента изъяли погибших из искореженного авто Toyota Corolla.

"К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава", – добавили в ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

Также напомним, в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.

Кроме того, на Волыни девочка-подросток за рулем попала в ДТП.

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ДТП спасатели погибшие одесская область ГСЧС
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