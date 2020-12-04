Смертельное ДТП на трассе под Одессой: тела погибших "вырезали" из авто (фото)

На трассе Одесса-Киев столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, авария произошла на 390 км автодороги. В службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковушек Toyota Corolla и Opel Vectra.

По прибытию на место происшествия было установлено, что в результате ДТП погибли два человека. Спасатели с использованием гидравлического инструмента изъяли погибших из искореженного авто Toyota Corolla.

"К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 2 единицы пожарно-спасательной техники и 6 человек личного состава", – добавили в ГСЧС.

Реклама В тренде В селе под Сумами нашли горы медицинского мусора: расследование "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

Также напомним, в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.

Кроме того, на Волыни девочка-подросток за рулем попала в ДТП.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама