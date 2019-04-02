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Смертельное ДТП в Одесской области: столкнулись микроавтобусы

Сегодня, 10:40

Жуткая авария произошла на трассе Одесса-Рени

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
Смертельное ДТП в Одесской области: столкнулись микроавтобусы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/30c/55c/5ca30c55c6ceb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/30c/55c/5ca30c55c6ceb.jpg Одесса Жуткая авария произошла на трассе Одесса-Рени

В Одесской области столкнулись микроавтобусы. В ДТП погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции области.

Жуткое ДТП произошло сегодня утром у села Удобное Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit и маршрутное такси сообщением "Белгород-Днестровский-Одесса" с пассажирами двигались в направлении Одессы. На встречу им двигался Mercedes Sprinter. Водитель Mercedes не справился с управлением, и микроавтобус выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с Ford Transit.

В результате аварии водитель Ford погиб на месте. Водителя Mercedes с травмами госпитализировали в больницу. Столкнувшиеся автомобили задели и маршрутное такси. Но среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

"Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причину ДТП установят следователи", – отметили в полиции.

Кроме того, как рассказали в местном ГСЧС, погибшего и пострадавшего водителей спасателям пришлось деблокировать из автомобилей с помощью гидравлического инструмента.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, маршрутка, одесская область, столкновение, микроавтобус, погибший, пострадавший

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