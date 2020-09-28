Смертельное ДТП под Одессой: машина – всмятку (фото)

На трассе под Одессой столкнулись две легковушки. От удара один из автомобилей отбросило на каменный указательный знак с названием населенного пункта. В результате ДТП погиб водитель.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 27 сентября около 21:00 на выезде из села Шабо в Белгород-Днестровском районе. Mitsubishi Outlander совершил касательное столкновение со встречным автомобилем ВАЗ. От полученных травм 48-летний водитель Mitsubishi скончался на месте.

43-летний водитель ВАЗа с двумя пассажирами – женой и 16-летней дочерью не пострадали. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований Украины по статье "нарушение правил дорожного движения".

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Ранее мы сообщали, что в Черниговской области в результате ДТП автомобиль вылетел на ограждение. На месте происшествия погибли водитель и пассажир.

Также напомним, в Киеве на Печерске произошло смертельное ДТП. Грузовик врезался в отбойник и перевернулся.

Видео: Kievmap

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