Смертельное ДТП произошло в Одессе

В результате столкновения двух автомобилей пассажир одного из них погибла

В Одессе этой ночью возле Пересыпского моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Отмечается, что автомобили Toyota и Audi столкнулись на улице Черноморского казачества. В результате столкновения водители автомобилей и пассажир Audi получили травмы, а женщина-пассажир автомобиля Toyota погибла.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства дорожной аварии будут установлены в ходе следствия.

Напомним, на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов произошло смертельное ДТП. Как оказалось, водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Коперника города Здолбунов, превысил скорость и врезался в придорожное ограждение. В результате автомобиль перевернулся.

Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали. На вид ей до 30 лет.

Кроме того, мы писали, что под Одессой водитель пожертвовал своей иномаркой, чтобы спасти женщину с младенцем от КамАЗа без тормозов. По словам очевидцев, в это время на зеленый свет начала переходить дорогу женщина с коляской, в которой был младенец. Тогда водитель серебристого Hyundai резко вырулил, подставив свою иномарку под удар мощного КамАЗа. Таким образом удалось остановить грузовик и избежать человеческих жертв.