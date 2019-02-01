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Смертельное ДТП с участием маршрутки на трассе Одесса – Измаил: появились новые подробности

Сегодня, 10:46

В результате аварии пострадали 14 человек

Смертельное ДТП с участием маршрутки на трассе Одесса – Измаил: появились новые подробности Одесса В результате аварии пострадали 14 человек

В Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Как выяснилось, ученица 2-й школы Ксения Манько была пассажиркой маршрутного автобуса. Кроме того, мать погибшей девочки после ДТП находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, как сообщили в полиции, согласно уточненным данным, в ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", – добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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Тег ДТП, маршрутка, подросток, погибла, девочка, одесская область, легковушка

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Источник:

УНИАН

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