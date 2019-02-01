Смертельное ДТП с участием маршрутки на трассе Одесса – Измаил: появились новые подробности
В результате аварии пострадали 14 человек
В Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.
Как выяснилось, ученица 2-й школы Ксения Манько была пассажиркой маршрутного автобуса. Кроме того, мать погибшей девочки после ДТП находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, как сообщили в полиции, согласно уточненным данным, в ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", – добавили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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