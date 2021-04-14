Смертельное ДТП в Одессе: легковушка вылетела с дороги во двор дома (фото)

В результате аварии на Люстдорфской дороге погиб один человек, еще трое доставлены в больницу в тяжелом состоянии

В ночь на среду, 14 апреля, в Одессе на Люстдорфской дороге произошло смертельное ДТП – один человек погиб и еще четверо госпитализированы с травмами разной тяжести.

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Об этом сообщило издание "Думская".

Автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома, где врезался в деревья.

Фото: "Думская"

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По информации издания, внутри авто было пятеро человек. Отмечается, что от машины осталась груда металлолома.

Подробности ДТП выясняются.

Также мы писали о том, что в Одесской области на 44-м километре автодороги Одесса – Мелитополь два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом, пострадали три человека.

Ранее в Балте Одесской области легковушка врезалась в грузовик, в результате погибли два пассажира автомобиля.

Мы также сообщали, что в Киеве пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, два человека погибли на месте.

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