Смертельное ДТП в Одессе: легковушка вылетела с дороги во двор дома (фото)

В ночь на среду, 14 апреля, в Одессе на Люстдорфской дороге произошло смертельное ДТП – один человек погиб и еще четверо госпитализированы с травмами разной тяжести.
Об этом сообщило издание "Думская".
Автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома, где врезался в деревья.
Фото: "Думская"
По информации издания, внутри авто было пятеро человек. Отмечается, что от машины осталась груда металлолома.
Подробности ДТП выясняются.
Также мы писали о том, что в Одесской области на 44-м километре автодороги Одесса – Мелитополь два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом, пострадали три человека.
Ранее в Балте Одесской области легковушка врезалась в грузовик, в результате погибли два пассажира автомобиля.
Мы также сообщали, что в Киеве пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, два человека погибли на месте.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк