Смертельное ДТП в Одессе: очевидцы аварии едва не устроили самосуд

Сегодня, 10:36

От столкновения машины отбросило в разные стороны обочины


Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Фото: pushkinska.net

Смертельное ДТП произошло в Одессе в субботу, 8 сентября, на Фонтанной дороге, в результате которого погибли двое человек и еще пятеро пострадали. Один из них умер в карете скорой помощи. Об этом сообщает Пушкинская.net.

По словам полиции, водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

Свидетели утверждают, что очевидцы аварии едва не устроили самосуд над водителем BMW. Начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет отметил, что пока тот находится в больнице, решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по признакам ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть).

Один из свидетелей ДТП сообщил, что у него есть запись аварии с видеорегистратора, установленного на его автомобиле. В момент дорожного происшествия мужчина выезжал с Экономического переулка. Он утверждает, что "для водителя на Экономическом проулке загорелся зеленый свет и буквально через секунду по Фонтанной дороге "пролетел" "BMW".

Также стало известно имя водителя BMW, которым оказался 27-летний одессит Олег С.

Ранее в Одессе столкнулись шесть автомобилей в Приморском районе города. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне одного из автомобилей.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
авария, ДТП, нарушение, BMW, скорость движения

Вы сейчас просматриваете новость "Смертельное ДТП в Одессе: очевидцы аварии едва не устроили самосуд". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве авто врезалось в киоск на остановке

7 Сентября, 21:01

 В автомобиле находился ребенок

Запад

Фото: ГСЧС

В Коломые столкнулись микроавтобус и легковушка: погибли двое детей

7 Сентября, 17:59

Еще восемь человек в результате ДТП пострадали 
Загрузка...

Донбасс

Фото: ГУНП в Донецкой области

В Мариуполе автомобиль насмерть сбил 80-летнюю женщину на пешеходном переходе

7 Сентября, 16:23

От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице

Запад

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В Тернопольской области столкнулись легковушка и внедорожник: два человека погибли

7 Сентября, 15:10

Мужчины от полученных травм скончались на месте ДТП

Другие страны

Фото: NTV

Масштабное ДТП в Турции: украинцев среди пострадавших нет

Вчера, 11:44

Полиция расследывает причины инцидента

Другие страны

Фото: NTV

Масштабное ДТП в Турции: перевернулся автобус, шестеро погибших, десятки раненых

Вчера, 11:06

После аварии в больницы были доставлены 43 человека
Загрузка...