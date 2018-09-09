Смертельное ДТП в Одессе: очевидцы аварии едва не устроили самосуд

Смертельное ДТП произошло в Одессе в субботу, 8 сентября, на Фонтанной дороге, в результате которого погибли двое человек и еще пятеро пострадали. Один из них умер в карете скорой помощи. Об этом сообщает Пушкинская.net.

По словам полиции, водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

Свидетели утверждают, что очевидцы аварии едва не устроили самосуд над водителем BMW. Начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет отметил, что пока тот находится в больнице, решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по признакам ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие смерть).

Один из свидетелей ДТП сообщил, что у него есть запись аварии с видеорегистратора, установленного на его автомобиле. В момент дорожного происшествия мужчина выезжал с Экономического переулка. Он утверждает, что "для водителя на Экономическом проулке загорелся зеленый свет и буквально через секунду по Фонтанной дороге "пролетел" "BMW".

Также стало известно имя водителя BMW, которым оказался 27-летний одессит Олег С.

Ранее в Одессе столкнулись шесть автомобилей в Приморском районе города. В результате ДТП пострадала женщина, которая находилась в салоне одного из автомобилей.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.