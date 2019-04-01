Смертельное ДТП в Одессе: один из пострадавших гвардейцев в коме

После страшного ДТП в Одессе один из пострадавших гвардейцев находится в коме

Страшное ДТП в Одессе. Фото с места трагедии. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Одессе: один из пострадавших гвардейцев в коме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fa6/b7d/5c9fa6b7d8249.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fa6/b7d/5c9fa6b7d8249.jpg 2019-04-01T16:52:49+03:00 Одесса После страшного ДТП в Одессе один из пострадавших гвардейцев находится в коме

Бойцы Национальной гвардии, которые получили ранения в результате страшного ДТП в Одессе, находятся на лечении в госпитале Вооруженных сил, их состояние стабильно. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

Один из пострадавших, Даниил Руденко, в тяжелом, но стабильном состоянии. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, политравму. Он находится в коме.

Второй граврдеец – Денис Балчугов получил ранения средней степени тяжести, врачи диагностировали у него перелом лодыжки со смещением.

Напомним, смертельное ДТП произошло 30 марта в Суворовском районе Одессы : водитель Оpel проехал перекресток на красный, столкнулся с другим авто и вылетел на тротуар, где в тот момент находился патруль в составе троих нацгвардейцев.

Один из них погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Кроме того, пострадал водитель и пассажиры машины, среди которых был и ребенок.

Позже стало известно имя погибшего гвардейца. Им оказался Виталий Флоря, которому было всего 22 года.

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