Смертельное ДТП в Одессе: появились новые фото и видео

В сети появилось новое видео смертельной аварии в Одессе, где BMW на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил насмерть двух пешеходов. Кадры, снятые уличной камерой наблюдения, были опубликованы в YouTube изданием "Думская".

Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем продолжил вылетел на тротуар, где находились люди.

В результате аварии два пешехода погибли на месте, еще шесть человек, в том числе и виновник ДТП, получили ранения.

Как стало известно, к утру 10 сентября коммунальщики восстановили светофор, снесенный машиной во время аварии и вернули на место ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части.







Ранее похожая трагедия произошла в Харькове. 18 октября 2017 года: в результате столкновения внедорожник Lexus вылетел на тротуар и снес 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

Всего же за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.