Смертельное ДТП в Одессе: появились новые подробности о пострадавших

В результате страшной аварии два человека погибли и еще девять получили ранения

В результате страшного ДТП на Фонтанской дороге в Одессе, где BMW на огромной скорости вылетел на тротуар, погибли два человека и еще девять получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов во время аппаратного совещания в мэрии, передает "Думская".

Кроме того, он пообещал, что городской бюджет окажет помощь в организации похорон погибших и лечении пострадавших, а также призвал одесситов объединиться в борьбе с гонщиками, которые допускают опасные маневры на улицах города, и попросил горожан, имеющих видеорегистраторы, сообщать в мэрию обо всех серьезных нарушениях правил дорожного движения.

"Мы можем устанавливать разделительные полосы и турникеты, однако если не объединимся, ничего не добьемся. Правоохранительные органы дадут мощный ответ на эту ситуацию, но нам всем надо дать отпор группе мерзавцев, которая кошмарит миллионный город", — заявил Труханов.

В свою очередь, представитель департамента охраны здравоохранения сообщила подробности о состоянии пострадавших. Так, наиболее тяжелые травмы получил мужчина 1981 года рождения, который понемногу поправляется – врачи отметили у него положительную динамику.

"Он уже контактен, но по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении ГКБ №1. Борьба за его жизнь продолжается", — заявила чиновница.

Другой пострадавший, 21-летний курсант Военной академии, получил переломы голеней обеих ног и проходит лечение в военном госпитале. Его жизни ничего не угрожает, а вопрос о возвращении мужчины на службу будет решен по результатам реабилитации.

Напомним, трагедия произошла вечером 8 сентября, когда водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч, попытался "проскочить" перекресток и столкнулся со Skoda, а затем вылетел на тротуар, где находились люди.

Ранее похожая трагедия произошла в Харькове. 18 октября 2017 года: в результате столкновения внедорожник Lexus вылетел на тротуар и снес 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

Всего же за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.