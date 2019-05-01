Смертельное ДТП в Одессе: погиб пешеход, водитель скрылся

Водитель скрылся с места происшествия

Фото: Нацполиция

В Одессе на улице Семена Палия, на территории одного из гаражных кооперативов, нашли изувеченное тело мужчины. Об этом пишет отдел коммуникации Нацполиции в Одесской области.

Об инциденте сообщили в полицию местные жители. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что мужчина погиб в результате ДТП, а его тело от полученного удара перелетело через забор. Об этом свидетельствовали полученные им травмы.

"Полицейские начали мероприятия по установлению личности погибшего, вероятных свидетелей происшествия и водителя, который совершил наезд на мужчину. Уже через сутки поисковые мероприятия дали результаты – с помощью общественности была установлена ​​личность потерпевшего, а также марка и цвет автомобиля, причастного к трагедии", – говорится в сообщении.

Правоохранители отыскали водителя, который сбил человека и скрылся с места аварии. Им оказался 45-летний одессит.

Как оказалось, в ночь с 27 на 28 апреля мужчина ехал на своей автомобиле Mercedes и сбил человека. По словам самого водителя, он не заметил пешехода.

"Пятно выскочило, как мне показалось, из-под навеса, из тени. Оно пошло вперед, потом назад и попало мне в пассажирское место. Я почувствовал удар, но по инерции проехал еще метров сто, увидел разбитое стекло. Включил аварийку, задний ход и стал смотреть, кого я сбил. Посмотрел налево и направо. Я никого не нашел и поехал в гараж", – говорит мужчина, который совершил наезд.

Правоохранители нашли и изъяли изувеченный автомобиль на иностранной регистрации, который водитель прятал в гараже своего отца.

Сейчас полицейские решают вопрос о задержании правонарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области столкнулись микроавтобусы. В ДТП погиб водитель одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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