Смертельное ДТП в Одессе: водитель BMW задержан

Водителя BMW, который совершил смертельное ДТП в Одессе в субботу, 8 сентября, задержали. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы залога.

"Задержанный в смертельном ДТП в Одессе водитель находится в изоляторе временного содержания, где будет ожидать избрания ему меры пресечения. Прокуратура будет просить содержания под стражей без альтернативы залога ", – сообщила она.

Напомним, по словам полиции, водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие. В результате аварии погибли двое человек и еще пятеро пострадали, а очевидцы ДТП едва не устроили самосуд.

Также в Киеве на улице Бориспольской утром в воскресенье, 9 сентября, женщина погибла под колесами автомобиля, а виновник попытался сбежать. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.