Смертельное ДТП в Одессе: врачи рассказали о состоянии пострадавших

В больнице Одессы в тяжелом состоянии остается один из пострадавших в ДТП

Медики прокомментировали состояние пострадавших в результате резонансного ДТП в Одессе.

Об этом сообщает "Думская".

Главврач Еврейской больницы Евгений Григорьев сообщил, что с места аварии в горбольницу № 1 изначально госпитализировали пятерых пострадавших — двоих водителей, девушку, которая была пассажиром BMW, а также двоих пешеходов.

Травмы получил также водитель BMW, которого считают виновником аварии. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. После оказания медпомощи его доставили в изолятор временного содержания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Смертельное ДТП в Одессе: прокуратура объявила виновнику о подозрении

Больше всего пострадал неизвестный мужчина. "Его состояние тяжелое. Личность пока неизвестна - ему около 30-35 лет. Сегодня нам удалось стабилизировать его состояние. У него травматический шок 3-4 степени, политравма, множественные повреждения, частичная ампутация правого предплечья", – сообщил Григорьев.

У всех участников аварии взяли анализ крови на алкоголь.

По данным вице-мэра Одессы Светланы Бедреги, погибшая Алла Братко, 1963 года рождения, работала в аптеке в микрорайоне "Вузовский", второй погибший - Сергей Каминский, 1966 года рождения, работал массажистом в поликлинике № 20.

Кроме пятерых человек, доставленных в Еврейскую больницу, есть еще один пострадавший - курсант 3-го курса Военной академии Богдан Трусов 1997 года рождения. У парня переломы обеих голеней. Он находится в военном госпитале.

Как сообщалось, по словам полиции, водитель автомобиля BMW, который был задержан 8 сентября, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.