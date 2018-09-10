Смертельное ДТП в Одессе: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Сегодня, 03:25

В больнице Одессы в тяжелом состоянии остается один из пострадавших в ДТП

dumskaya.net
dumskaya.net

Медики прокомментировали состояние пострадавших в результате резонансного ДТП в Одессе. 

Об этом сообщает "Думская". 

Главврач Еврейской больницы Евгений Григорьев сообщил, что с места аварии в горбольницу № 1 изначально госпитализировали пятерых пострадавших — двоих водителей, девушку, которая была пассажиром BMW, а также двоих пешеходов. 

Травмы получил также водитель BMW, которого считают виновником аварии. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. После оказания медпомощи его доставили в изолятор временного содержания. 

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Больше всего пострадал неизвестный мужчина. "Его состояние тяжелое. Личность пока неизвестна - ему около 30-35 лет. Сегодня нам удалось стабилизировать его состояние. У него травматический шок 3-4 степени, политравма, множественные повреждения, частичная ампутация правого предплечья", – сообщил Григорьев.

У всех участников аварии взяли анализ крови на алкоголь. 

По данным вице-мэра Одессы Светланы Бедреги, погибшая Алла Братко, 1963 года рождения, работала в аптеке в микрорайоне "Вузовский", второй погибший - Сергей Каминский, 1966 года рождения, работал массажистом в поликлинике № 20. 

Кроме пятерых человек, доставленных в Еврейскую больницу, есть еще один пострадавший - курсант 3-го курса Военной академии Богдан Трусов 1997 года рождения. У парня переломы обеих голеней. Он находится в военном госпитале. 

Как сообщалось, по словам полиции, водитель автомобиля BMW, который был задержан 8 сентября, двигаясь на большой скорости, столкнулся с автомобилем Skoda. От удара машины отбросило в разные стороны обочины, где в этот момент находились прохожие.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
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