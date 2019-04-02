Смертельное ДТП в Одесской области: два человека погибли, еще двое ранены

Водитель "Волги" врезался в дерево на обочине

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Одесской области: два человека погибли, еще двое ранены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/354/4b9/5ca3544b96b40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/354/4b9/5ca3544b96b40.jpg 2019-04-02T15:26:37+03:00 Одесса Водитель "Волги" врезался в дерево на обочине

В Лиманском районе Одесской области, на дороге между Доброславом и Першотравневым, водитель "Волги" не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате аварии, которая произошла 2 апреля, около 13:00, два человека погибли и еще двое оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"По предварительным данным, в результате аварии сам водитель и один из трех его пассажиров погибли на месте, еще двое – получили травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП в Одесской области: два человека погибли, еще двое ранены". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.