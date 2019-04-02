Смертельное ДТП в Одесской области: два человека погибли, еще двое ранены
Водитель "Волги" врезался в дерево на обочине
В Лиманском районе Одесской области, на дороге между Доброславом и Першотравневым, водитель "Волги" не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.
В результате аварии, которая произошла 2 апреля, около 13:00, два человека погибли и еще двое оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"По предварительным данным, в результате аварии сам водитель и один из трех его пассажиров погибли на месте, еще двое – получили травмы разной степени тяжести", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Одесской области произошло жуткое ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В аварии погиб водитель одного из автомобилей.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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