Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик сбил ремонтников на киевской трассе
В результате ДТП один человек погиб и еще один оказался в больнице
В Одесской области на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП: грузовик врезался в рабочих, которые вели ремонт дороги. В результате аварии один человек погиб, а другой получил травмы и был госпитализирован.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ДТП произошло 21 марта в Ширяевском районе Одесской области, недалеко от села Ревовое.
"Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасной скорости и, не справившись с управлением, совершил наезд на работников дорожной службы, которые вели ремонтные работы", – говорится в сообщении.
В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, а его 40-летний коллега был доставлен в медицинское учреждение с травмами.
Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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