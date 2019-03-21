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Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик сбил ремонтников на киевской трассе

Сегодня, 13:28

В результате ДТП один человек погиб и еще один оказался в больнице

Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса - Киев
Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса - Киев. Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик сбил ремонтников на киевской трассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/373/c9d/5c9373c9d2047.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/373/c9d/5c9373c9d2047.jpg Одесса В результате ДТП один человек погиб и еще один оказался в больнице

В Одесской области на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП: грузовик врезался в рабочих, которые вели ремонт дороги. В результате аварии один человек погиб, а другой получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, ДТП произошло 21 марта в Ширяевском районе Одесской области, недалеко от села Ревовое.

"Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасной скорости и, не справившись с управлением, совершил наезд на работников дорожной службы, которые вели ремонтные работы", – говорится в сообщении.

В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, а его 40-летний коллега был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, грузовик, одесская область, наезд, смертельное ДТП

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