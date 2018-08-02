Смертельное ДТП в Одесской области: столкнулись легковушка и маршрутка

В результате аварии один человек погиб, семеро – пострадали

На трассе "Одесса-Рени" произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Погиб один человек, еще семь пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По предварительной информации, двигаясь в направлении Измаила, автомобиль "Хонда" выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Измаил – Кальчеве"", – рассказали в полиции.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Семь человек получили травмы и их госпитализировали в больницу.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – добавили правоохранители.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.