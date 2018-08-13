Смертельное ДТП в Одесской области: столкнулись микроавтобус и грузовик

На трассе Киев – Одесса столкнулись микроавтобус и грузовик. Погиб водитель микроавтобуса, еще семеро человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

"13 августа в 3:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Великомихайловском районе на 390 км автодороги Киев – Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузового автомобиля", – говорится в сообщении.

В результате аварии погиб водитель микроавтобуса: его тело спасателям пришлось с помощью специального инструмента извлекать из искореженного автомобиля. Кроме того, еще семеро пассажиров получили травмы, их госпитализировали в больницу. На момент ДТП в микроавтобусе находились 14 пассажиров.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Напомним, в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.