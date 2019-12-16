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Смертельный пожар на Троицкой: какая судьба ждет дом Асвадурова

16 декабря, 13:30

Памятник архитектуры может быть безвозвратно утерян

Фото: Максим Куций, Facebook

Фото: Максим Куций, Facebook

Масштабный пожар на улице Троицкой в Одессепрактически уничтожил памятник архитектуры, известный горожанам как дом Асвадурова. Какова судьба ждет уничтоженный огнем дом – обсуждали в ходе аппаратного совещания в местной мэрии.

Как сообщает "Думская", вице-мэр Петр Рябоконь отметил, что здание имеет большую архитектурную ценность, но его высотность несет в себе опасность.

"Там высота 21-22 метра, и при падении с такой высоты даже отдельные элементы представляют серьезную угрозу в связи с необходимостью открыть движение по улице Троицкой. Нам надо понимать, какую часть улицы оставлять закрытой", – заявил он.

По словам чиновника, в доме необходимо провести срочную экспертизу несущих конструкций и консервацию. В противном случае памятник архитектуры может быть безвозвратно утерян.

"Такая экспертиза с применением современного лабораторного оборудования может занять от двух до трех недель, после чего нужно будет создавать проект, делать временную кровлю и отвод воды и консервировать дом. Лишь потом есть смысл говорить о каком-то восстановлении, которое, конечно будет стоить немалых денег", – отметил Рябоконь.

Мэр города Геннадий Труханов, в свою очередь, предложил поделиться своим видением ситуации с областной властью. По его словам, город не имеет права проводить какие-либо работы, ведь здание находится на балансе Министерства образования.

Напомним, жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Между тем в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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