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Смертельный пожар под Одессой: стали известны подробности

7 января, 12:48

Копы установили личности троих погибших

В Одесской области полиция установила личности трех погибших в результате пожара в строительном вагончинке – ими оказались трое рабочих, сообщили в областном управлении Нацполиции.

"Около шести утра произошло возгорание в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское. Об этом полицейским сообщили пожарные. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Личности погибших уже установлены – это рабочие, которые работали на строительстве", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

"Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – сообщили в полиции.

Не так давно правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. Также известны имена всех 16 жертв трагедии на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

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полиция погибшие одесская область строители черноморск

Источник: Сегодня

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