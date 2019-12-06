Смертельный пожар в центре Одессы: сотрудники ГСЧС проверяли колледж пять лет назад

Тогда спасатели нашли нарушения, но они не были устранены

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Сгоревший одесский колледж на Троицкой сотрудники ГСЧС проверяли на соблюдение правил пожарной безопасности пять лет назад, в 2014 году. Об этом на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал начальник областного управления службы Виктор Федорчак, сообщает "Думская".

Как выяснилось, еще в 2014 году проверяющие нашли ряд нарушений — пластиковые панели в коридорах, отсутствие уведомлений о пожарных выходах и отсутствие сигнализации.

"Мы отправили предписание об устранении нарушений, но проверять исполнение этих предписаний мы не обязаны. Директор должен был сам отправить нам письмо о том, что он их устранил. Сейчас сказать, было ли такое письмо от директора, я не могу", - заявил Федорчак.

Мужчина не рассказал, почему тогда облуправление ГСЧС не обратилось в суд с иском о закрытии колледжа и других учреждений, размещенных в доме Асвадурова.

Ранее мы писали, что в Одессе спасатели работали всю ночь и все еще тушат очаги тления в здании колледжа. Поисково-спасательные работы продолжаются. Основные усилия сейчас направлены на поиск пропавших без вести людей и разборку конструкций. К работам привлекли 275 человек личного состава, три поисковые собаки и 47 единиц техники.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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