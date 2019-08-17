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Смертельный пожар в гостинице Одессы: Зеленский сообщил, кого привлекут к ответственности

Сегодня, 11:02

По словам Зеленского, отвечать будут не только виновники пожара, но и владелец "Токио Стар"

/ Фото: president.gov.ua

Четверо из 10 пострадавших при пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

"Десять человек пострадали, четверо из них – в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческой жизни", – написал глава государства.

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Также Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. 

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Амос Тов Сильвер. Фото: facebook.com/שחררו-את-עמוס-439136410240896

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в помещении гостиницы "Токио Стар" в Одессе, где раньше располагалось депо, вспыхнул пожар. В результате инцидента восемь человек погибли, 10 пострадали, были эвакуированы более 100 человек

Полиция расследует инцидент по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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Одесса пожар Зеленский Токио Стар

Источник: Сегодня

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