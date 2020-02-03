Смертельный пожар в Одессе: что ждет сгоревший дом Асвадурова

Уничтоженный огнем дом Асвадурова в Одессе, в котором погибли 16 человек, передадут на баланс облгосадминистрации. Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщает "Думская".
Начальник управления капитального строительства Борис Панов на аппаратном совещании в мэрии рассказал, что оформление всех необходимых бумаг уже началось. Передача здания ОГА, по словам мужчины, позволит изыскать средства на консервацию руин памятника архитектуры.
"Специалисты строительной академии совершили визуальный осмотр конструкций и пришли к мнению, что угрозы обрушения нет и что движение по Троицкой можно открыть. Однако это предварительное заключение", - добавил Панов.
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Напомним, ранее стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.
Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы
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