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Смертельный пожар в Одессе: названа основная причина трагедии

17 декабря, 15:18

Сгоревшее здание находится под круглосуточной охраной полиции и Нацгвардии

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В качестве основной версии пожара, который произошел на улице Троицкой в Одессе, рассматривается неисправность электропроводки. Об этом во время брифинга рассказал глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, сообщает odessa.online.

По словам Беха, эта версия может стать единственной только после окончания всех предварительных экспертиз, в том числе пожарно-технической.

"В здании на Троицкой с самого утра работают эксперты из Киева. Личности всех погибших во время пожара предварительно установлены, и со следующей недели тела после ДНК-экспертиз начнут выдавать родственникам для похорон", – отметил глава ГУ НП в Одесской области.

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Также, как рассказали члены временной комиссии облгосадминистрации по вопросам ликвидации последствий пожара на Троицкой, в ближайшее время они получат результаты экспертизы, которая покажет, подлежит ли сгоревший дом Асвадурова восстановлению.

На данный момент здание находится под круглосуточной охраной полиции и Нацгвардии. В доме продолжаются следственные действия. Движение по улице Троицкой будет перекрыто до выяснения технического состояния здания.

Как сообщал сайт "Сегодня", жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали.

Между тем в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

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Одесса Нацполиция пожар в Одессе

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