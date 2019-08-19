Смертельный пожар в Одессе: по документам сгоревший отель числился складом

После смертельного пожара областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, может стать поводом еще одного уголовного производства

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Сгоревшая в Одессе гостиница "Токио Стар" по документам значилась как "складские помещения". Об этом на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил заместитель директора областного департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Игорь Черкасов.

"Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей", – сказал он.

После того, как в 2014 году инспекцию ликвидировали, часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 году – управлению ГАСК Одесского городского совета.

По словам Черкасова, с 2014 года по 2016 год никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.

В свою очередь, исполняющая обязанности руководителя областной государственной администрации Светланы Шаталовой, эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства — о правомерности выданных разрешений.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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