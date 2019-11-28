Смертельный пожар в Одессе: погибла пенсионерка и ее трехлетняя внучка

В Одессе произошел смертельный пожар / Фото: Думская

В Одессе во время пожара в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома погибла пенсионерка и ее маленькая внучка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о задымлении в подъезде дома по улице Семена Палия поступила спасателям около 10:20.

Прибыв на место вызова, пожарные выяснили, что горят домашние вещи в квартире пятого этажа. В 10:56 пожар был локализован, а в 11:00 – ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В ходе борьбы с огнем были эвакуированы шесть человек, и еще двоих удалось спасти. К сожалению, во время пожара погибли два человека – 82-летняя пенсионерка и трехлетняя девочка.

По предварительным выводам экспертов, причиной пожара стал аварийный режим работы электрического удлинителя.

Как выяснилось в ходе расследование, которое было открыто полицией, возгорание произошло в детской комнате, где играли двое детей – трех и четырех лет. В другой комнате этой квартиры находилась пенсионерка, с которой мать оставила детей, уходя на работу.

Когда вспыхнуло пламя, старшая девочка сразу выбежала из квартиры, а младшая девочка и пенсионерка погибли.

Пожарные обнаружили погибшую женщину у дверей на лестнице, а ребенка – в детской комнате под диваном. По предварительной информации, они отравились продуктами горения.

Предварительно инцидент был квалифицирован по статьям Уголовного кодекса "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" и статьи "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Напомним, не так давно в Черкасской области в результате пожара в селе Медведевка погибли двое маленьких детей, а еще один оказался в больнице. Погибшим малышам было два и три года, а госпитализированный младенец – 2019 года рождения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие происшествия чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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