Смертельный пожар в Одессе: погибла женщина

Спасатели не смогли опознать погибшую и назвать причину ее смерти

Иллюстрация.. Фото: ГСЧС

Смертельный пожар в Одессе: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f93/27b/5c7f9327b2c7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f93/27b/5c7f9327b2c7c.jpg 2019-03-13T11:56:32+02:00 Одесса Спасатели не смогли опознать погибшую и назвать причину ее смерти

В Одессе утром 13 марта произошел пожар в двухэтажном жилом доме по улице генерала Цветаева. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, на пожарище было обнаружено тело погибшей женщины.

По данным спасателе, заявление о возгорании поступило к ним в 5:50. Уже через шесть минут на место вызова прибыли пожарные, которые установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже.

В подъезде клубился дым, поэтому пожарные сразу эвакуировали четырех жителей дома. В 6:00 пожар на площади 20 квадратных метров локализовали, а в 6:25 – ликвидировали. На пожарище обнаружили тело погибшей. В настоящее время устанавливаются ее личность и причины смерти.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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