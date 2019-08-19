Смертельный пожар в Одессе: появились свидетельства постояльцев

В результате пожара погибли девять человек, и пострадали еще 10

Одесская гостиница, в которой погибли девять человек / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

Пожар в одесской гостинице "Токио-Стар" унес девять жизней, еще 10 человек пострадали. Возгорание произошло в ночь на 17 августа, на втором этаже бюджетного отеля, под который переоборудовали бывшее здание трамвайного депо недалеко от железнодорожного вокзала.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 01:34. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнем было охвачено 200 "квадратов" и стихия продолжала поглощать тесные номера, во многих из которых даже не было окон.

В пресс-службе областного управления ГСЧС говорят, что на момент ЧП в здании находились около 200 человек, 136 из них эвакуировали. Кто-то сумел выбежать самостоятельно, а восемь постояльцев погибли в стенах отеля. Еще один человек скончался в машине скорой помощи.

65 спасателей, которые прибыли на место вызова, смогли полностью ликвидировать пожар лишь спустя три часа. К тому моменту общая площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Пока спасатели боролись с огнем, для людей пригнали автобусы, организовав там временные пункты размещения.

Когда на следующий день после трагедии корреспонденты "Сегодня" прибыли на место ЧП, отель был огражден красно-белой лентой. За нее пускали только постояльцев гостиницы, которые у входа ждали своей очереди, чтобы войти внутрь и забрать уцелевшие вещи из номеров.

Фото изнутри, которые показали нам постояльцы, ужасают: некоторые комнаты превратились в кучу пепла.

"Я в пятницу только заселился, хотел жить до 1 сентября. Теперь жду, пока смогу забрать вещи, и деньги за проживание обещали вернуть", — рассказал "Сегодня" постоялец Ахмед, добавив, что едва успел взять документы и деньги.

У многих не было даже этой возможности.

"Мы с сестрой едва успели сами выбежать. Документы обгорели. Хорошо, что паспорт был в чехле, хоть будет что в посольстве показать", — сказал "Сегодня" турист из Беларуси по имени Влад.

Постояльцы винят во всем проблемы с проводкой в прачечной и припоминают сбои в работе электросети.

"В последнее время охрана начала выключать кондиционеры по ночам, от чего спать было невозможно, а за день до пожара ненадолго пропал свет", — рассказала нам Евгения.

Люди сетуют на якобы неработающую пожарную сигнализацию и неорганизованность действий во время ЧП. "Охрана нас тихо будила вместо того, чтобы поднять тревогу", — говорят постояльцы, добавляя, что из-за этого не сразу оценили серьезность происходящего.

Однако владелец гостиницы, бизнесмен Вадим Черный, до того, как его задержала полиция, заявил журналистам обратное — мол, сигнализация сработала, а сотрудники гостиницы вывели практически всех людей. Кроме того, он отметил, что, если вина гостиницы будет доказана, он понесет ответственность в первую очередь.

"Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение требований пожарной безопасности. Однако рассматриваются и иные версии: поджог с целью сокрытия другого тяжкого преступления и неосторожное обращение с огнем", — заявили в одесской полиции.

По состоянию 18 августа в больницах Одессы оставались семь пострадавших, пятеро из которых — в реанимации.

"Все в стабильном состоянии, без ухудшений. Наметилась положительная динамика", — сообщили в мэрии. Постояльцев, которые не разъехались после ЧП, разместили в лицее в курортном районе города.

Бизнесмену Вадиму Черному, кроме "Токио-Стар", принадлежит еще одна гостиница на ул. Успенской и подземный торговый центр на Греческой площади, на месте которого изначально должны были построить паркинг.

Мэр Одессы Геннадий Труханов после случившегося предложил опечатать ТЦ. На трагедию жестко отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский: "Этому будет положен конец. Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара".

При этом глава государства выразил благодарность одесситу Виталия Донкоглову, который, став очевидцем ЧП, пришел на помощь спасателям и даже приютил у себя два десятка постояльцев.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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