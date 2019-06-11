Смертельный пожар в Одессе: спасатели рассказали, что произошло на самом деле

Огонь, охвативший психбольницу, унес жизни шести человек

Фото: dumskaya.net.

В Одессе в психбольнице на улице Академика Воробьева, 9, загорелась крыша. Площадь смертельного пожара составила 500 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

"10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одессы по ул. Академика Воробьева, 9, возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" Одесского облсовета на площади 500 м2", – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что в результате пожара четыре человека умерли, не приходя в сознание. Еще шестерых в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализировали, но позже двое из них скончались.

"К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники", – отметили в ГСЧС.

Как рассказал замглавы ГСЧС в Одесской области Владимир Кулюк, с самого начала тушения у пожарных был дефицит воды, а в гидрантах не было давления. Об этом сообщает местное издание УСИ. По словам Кулюка, одной из погибших оказалась дежурная медсестра.

Главврач КУ "Одесский областной центр психического здоровья" Анатолий Волощук рассказал, что в отделении №7, в котором вспыхнул пожар, были деревянные перегородки. Он утверждает, что их заблаговременно обработали антигорючими смесями и есть акты о выполнении этих работ. Также, по его словам, в отделение недавно установили пожарную сигнализацию.

Напомним, что 10 июня вечером в Одессе в психбольнице вспыхнул пожар, в котором погибли шесть человек. Еще четверо госпитализированы.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

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