Смертельный пожар в одесском колледже: спасатели нашли еще двух погибших

Фото: ГСЧС

В Одессе под завалами сгоревшего колледжа спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Одесской области. Также эту информацию подтвердили и в ГСЧС.

Тела нашли около 08:30. Сейчас погибших пытаются опознать. Таким образом, число жертв трагедии достигло десяти.

Также сообщается, что в больнице сейчас находится 9 пострадавших.

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли десять человек и еще десятки человек пострадали.

Сегодня ночью, 8 декабря, родные опознали еще одного из погибших в здании на Троицкой. Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находится на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

В связи со смертельным пожаром президент Владимир Зеленский объявил национальный траур по погибшим .

"Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гулянья", - сообщил Зеленский в Facebook.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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