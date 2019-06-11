Смертельный пожар в психбольнице Одессы: главные подробности, фото и видео

В результате возгорания погибли шесть человек, еще четверо находятся в тяжелом состоянии

Смертельный пожар в психбольнице Одессы. Фото: Думская

В Одессе произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере, в результате которого погибли шесть человек. Возгорание произошло поздним вечером 10 июня – загорелась крыша деревянного одноэтажного здания и огонь быстро распространился на площадь в 500 квадратных метров.

"Во время тушения пожара эвакуировано 15 человек. На месте пожара обнаружено четыре погибших человека. Шесть человек в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализированы. На тушение пожара от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализован, в 23:19 огонь был ликвидирован", – сообщили спасатели.

Как выяснила корреспондент "Сегодня" Дарья Сидоровская на месте трагедии, главной версией возникновения пожара спасатели, обследовавшие место возгорания, считают поджог. Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство": погибла медсестра и пятеро пациентов.

В сгоревшем корпусе находились инвалиды Второй мировой войны и боевых действий в Афганистане; многие из них даже не понимали, что происходит. В больнице остаются четыре человека, их состояние медики называют тяжелым, но стабильным. Все пострадавшие не имеют ожогов, их диагноз – "отравление продуктами горения".

За помощью врачей около пяти часов утра обратился и глава отделения, в котором бушевал пожар. Он находится на амбулаторном лечении.







































Также стало известно, что сотрудники больницы еще до прибытия спасателей вывели из горящего здания около полусотни пациентов. Из шестерых пациентов диспансера, которых доставили в ближайшую больницу, двое умерли, не приходя в сознание из-за отравления продуктами горения.

Кроме того, сообщается, что больница, в которую доставили пострадавших, не имеет специализированного ожогового отделения, однако здесь есть барокамера, которая и позволила стабилизировать состояние выживших. Как объяснили врачи, если бы спасатели решили отправить "погорельцев" в специализированное отделение, шансы пострадавших на выживание были бы крайне малы.

Всего в горевшем корпусе находились 57 человек. В том числе трое сотрудников лечебного учреждения.

"Большинство не могло самостоятельно передвигаться. Решетки здесь только на окнах помещений, в которых хранятся препараты", – рассказал главный врач больницы Анатолий Волощук.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману немедленно создать государственную комиссию по расследованию пожара.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал он.

Глава правительства выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что виновные будут установлены в ходе расследования.

"Будет проведено расследование и установлены виновные. Но хочу обратиться к тем, в чьи обязанности входит заботиться, чтобы такого не случилось. Эта трагедия – горькое напоминание, что наименьшая ваша небрежность способна привести к смерти ни в чем неповинных людей. Давайте не только искать виновных, но и учиться ответственности", – подчеркнул Гройсман.

Стоит добавить, что, по данным спасателей, которые привлекли к борьбе с огнем 57 человек личного состава и 12 единиц техники, пожарные с самого начала борьбы с огнем испытывали нехватку воды, а в гидрантах не было давления.

Между тем, по словам главврача горевшей психбольницы Анатолия Волощука, в отделении №7, где вспыхнул пожар, были деревянные перегородки, однако их обработали антигорючими смесями, и есть акты о выполнении этих работ. Кроме того, в отделении недавно установили пожарную сигнализацию.

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