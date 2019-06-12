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Смертельный пожар в психбольнице Одессы: стало известно о личности седьмой жертвы

12 июня, 15:59

Пожар в Одессе – седьмым погибшим оказался 90-летний мужчина

Фото: Думская

Седьмой жертвой пожара в психбольнице Одессы стал 90-летний мужчина Иван Андрианович, который был госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения" в клинику Одесского национального медицинского университета.

По словам заместителя директора медицинского центра Семена Табинского, после того, как пострадавший оказался в больнице, его подключили его к аппарату искусственного дыхания и на следующее утро он почувствовал себя лучше и пришел в сознание, однако в 17 часов того же дня умер.

"Проводилась интенсивная терапия. Он пришел в себя и даже общался, был отключен от аппарата искусственного дыхания. Но вечером неожиданно он умер. Мы считаем, что здесь сыграл роль ряд факторов – и само отравление продуктами горения, и возраст, и тот багаж заболеваний, который он нес по жизни. По словам родственников, он пережил в течение жизни три инсульта", – рассказал врач.

Напомним, огонь в "Одесском областном медицинском центре психического здоровьявспыхнул вечером 10 июняПламя охватило 500 квадратных метров крыши одноэтажного деревянного здания. На борьбу с огнем было направлено 12 единиц техники и 57 бойцов ГСЧС. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован. 


Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, заверил, что виновники пожара будут найдены. Кроме того, мы писали, что сегодня в Одесской области объявлено день траура по погибшим в пожаре.

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Тег Одесса, пожар, жертва, больница, психбольница, погибший

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АВТОР:

Мария Дмитренко

Источники:

Сегодня , УСИ

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