Смертная казнь для украинского моряка: одесские депутаты просят помощи Порошенко

Одесситу, обвиняемому в убийстве матроса, грозит смертная казнь, а родственники и правозащитники уверяют, что он не виновен

Депутаты Одесского облсовета вчера во время внеочередной сессии приняли обращение к президенту и парламенту с просьбой защитить моряка Андрея Новичкова, который находится под следствием в Иране.

Напомним, одесситу, обвиняемому в убийстве матроса, грозит смертная казнь, а родственники и правозащитники уверяют, что он не виновен.

Перед депутатами выступила 81-летняя бабушка Новичкова.

"В Южно-Китайском море у них за борт выпал палубный матрос. В результате расследования судно изменило курс, прибыло в Иран, всю команду списали на берег с подпиской о невыезде, а так как Андрей Новичков иностранец, его взяли под стражу", — рассказала женщина, уточнив, что родственники погибшего винят ее внука в доведении матроса до суицида, дескать, он делал подчиненному замечания и подал рапорт о его работе на имя капитана.

Ранее в Одессе прошла акция в поддержку моряка: десятки людей вышли в среду в Старобазарный сквер с плакатами. Они рассказывали прохожим о случившемся и просили подписать петицию на сайте президента. Обращение поддержали более 3600 человек из необходимых 25 000.

Напомним, украинец Андрей Новичков, которому выдвигают обвинения в убийстве младшего рядового матроса, мусульманина, уверяет, что иранец совершил самоубийство. Но, по местным законам, если погиб мусульманин, за его смерть должен кто-то ответить.

Ранее одесситы запустили в сети флешмоб в поддержку моряка Андрея Новичкова, который уже полтора года находится под следствием в Иране по обвинению в убийстве матроса. По словам близких подозреваемого и правозащитников, Андрея считают повинным в случившемся лишь потому, что он последним видел погибшего матроса в живых и был единственным "не мусульманином" на судне. Ему грозит смертная казнь.

Моряк находится под следствием с января 2017 года. В сентябре его отпустили из СИЗО под личное обязательство украинского консула, но покинуть Иран он не имеет права.

Напомним, украинский моряк попал в плен пиратов. Он был одним из членов экипажа немецкого контейнеровоза Demeter.

Также мы писали, что украинский моряк пропал без вести после аварии судна возле Ирана.