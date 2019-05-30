СМИ: к бывшему начальнику одесской полиции пришли с обыском
По данным журналистов, идет расследование по факту растраты
У бывшего руководителя управления Национальной полиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, а также у его заместителя, полковника Константина Гейко, с утра идут обыски.
Следственные действия проводят сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями Генеральной прокуратуры, сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.
"Обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в одесском ГУНП", – говорится в сообщении.
Напомним, что в конце апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской областиДмитрий Головин уволился из Национальной полициипо состоянию здоровья.
"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.
На его место был назначен бывший руководитель харьковской полиции Олег Бех.
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