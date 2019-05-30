СМИ: к бывшему начальнику одесской полиции пришли с обыском

По данным журналистов, идет расследование по факту растраты

Дмитрий Головин. Фото: Думская

У бывшего руководителя управления Национальной полиции в Одесской области, генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина, а также у его заместителя, полковника Константина Гейко, с утра идут обыски.

Следственные действия проводят сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с представителями Генеральной прокуратуры, сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

"Обыски санкционированы в рамках уголовного производства, открытого по факту растраты в одесском ГУНП", – говорится в сообщении.

Напомним, что в конце апреля начальник Главного управления Нацполиции в Одесской областиДмитрий Головин уволился из Национальной полициипо состоянию здоровья.

"Генерал Головин обратился с рапортом об увольнении из Национальной полиции. Он был удовлетворен. В связи с состоянием здоровья ему необходимо некоторое время для лечения и реабилитации. Потом мы ему предложим вернуться в строй…", – сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

На его место был назначен бывший руководитель харьковской полиции Олег Бех.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ: к бывшему начальнику одесской полиции пришли с обыском". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"