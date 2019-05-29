СМИ: после бунта в одесской колонии учреждение расформируют

Решение было принято на совещании Минюста

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

В Одессе после бунта заключенных Южная исправительная колония №51 будет расформирована.

Решение о расформировании было принято руководством Министерства юстиции Украины на совещании в Киеве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Думская".

Кроме того, журналисты сообщили о том, что пятерых осужденных, которых администрация считает зачинщиками бунта, развезли по разным исправительным учреждениям, а остальные готовятся к переезду.

Ожидается, что расформирование колонии будет продолжаться около полугода.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов.

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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