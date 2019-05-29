Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

СМИ: после бунта в одесской колонии учреждение расформируют

29 мая, 11:18

Решение было принято на совещании Минюста

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы
Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

В Одессе после бунта заключенных Южная исправительная колония №51 будет расформирована.

Решение о расформировании было принято руководством Министерства юстиции Украины на совещании в Киеве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Думская".

Кроме того, журналисты сообщили о том, что пятерых осужденных, которых администрация считает зачинщиками бунта, развезли по разным исправительным учреждениям, а остальные готовятся к переезду.

Ожидается, что расформирование колонии будет продолжаться около полугода.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.


Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения. 

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов. 

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, бунт, колония

Вы сейчас просматриваете новость " СМИ: после бунта в одесской колонии учреждение расформируют". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в одесской колонии: спасатели рассказали о масштабном пожаре

Вчера, 11:26

Во время беспорядков в колонии площадь пожара составила 400 квадратных метров

Бунт в колонии в Одесской области: ГБР расследует факт халатности сотрудников

Вчера, 11:02

Работников исправительного учреждения обвиняют в служебной халатности

11 качеств женщины в возрасте, которые делают ее притягательной

Куркума спасет больные суставы

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Как бег меняет внешность девушек

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Без химии: 10 народных средств от комаров

Экс-вратарь "Динамо" и "Шахтера" подписал новый контракт

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь