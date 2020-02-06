Снегопад в Одессе: появились красочные фото

В Одессе после снегопада сделали красивые снимки

После прихода непогоды в Украину сильный снегопад прошел и в Одессе, где всю ночь бушевал ураганный ветер, срывавший крыши с домов и валивший деревья.

Однако, кроме неприятностей, снегопад принес и возможность сделать красивые фото заснеженного приморского города, сообщает Odessa.online.

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Так, были сняты на фото знаменитый памятник Дюку Ришелье, здание Одесской мэрии, Оперного театра и живописных улиц в центре города и набережной.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, как из-за обрушившейся на Украину непогоды в 13 областях страны были обесточены 600 населенных пунктов.

Кроме того, сообщалось, что в Украину пришел циклон Петра, а в плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Также стоит добавить – после снегопадов спасатели решили перекрыть движение по пяти дорогам Одесской области, в том числе на трассе Одесса – Рени. Кроме того, сообщалось, что на заснеженной трассе Одесса – Киев произошло ДТП – водитель не справился с управлением автобусом и огромная машина слетела с дороги и перевернулась.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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