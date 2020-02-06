Снежный коллапс в Одессе: на дорогах застряли десятки машин (фото, видео)

Автомобилисты не могут самостоятельно выехать из сугробов

Сегодня, 6 февраля, на Одессу и область обрушилась снежная буря. С самого утра спасатели неустанно продолжают преодолевать последствия непогоды, которая с каждым часом набирает большие обороты, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Так, на автодороге Сарата-Кулевча спасатели изъяли два автомобиля, которые снесло на обочину через сугроб. С помощью буксировочного троса работники ГСЧС транспортировали автомобили на проезжую часть дороги.

Похожие случаи произошли и на автодорогах Рени – Лиманское и Белгород – Днестровск – Монаши.

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"В городе Одесса в районе 411 батареи на улицах Набережная и Эстонская спасатели распиливали и убирали дерево с газовой трубы. А в 12:00 поступило сообщение о том, что на трассе Измаил – Старая Некрасовка съехали на обочину два легковых автомобиля. Спасатели благодаря оперативным действиям изъяли автомобили на проезжую часть дороги", – рассказали в ГСЧС.

Также в 14:10 на автотрассе Измаил – Богатое, на участке между с. Сафяны и с. Богатое, вследствие погодных условий спасатели извлекали из снежных заносов автомобили и собирали их в одну колонну для дальнейшего следования.

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"Была оказана помощь 9 лицам. Погибших и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

Тем временем, очевидцы рассказали "Сегодня", что на подъездах к Одессе к вечеру начали образовываться большие пробки. В частности, Александр Дмитренко поделился видео, на котором видно, что на выезде из города в сторону Хаджибейского лимана автомобильное движение сильно затруднено.

Видео: Александр Дмитренко

Как сообщал сайт "Сегодня", 6 февраля буря накрыла ряд областей, а вот в ближайшие дни осадков станет меньше, но придут сильные морозы, местами до -16. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко. По ее словам, в пятницу циклон Petra покинет территорию Украины, но еще немного будет периодически "подсыпать" снега на севере, востоке, юге и вокруг Карпат.

Также сообщалось, что в Николаеве снежная буря повалила деревья, повредила авто и остановила фуры. А в Карпатах выпало до полуметра снега.

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