Сноуборды, санки и "Капитал": соцсети завоевывает видео одесских экстремалов

Сегодня, 14:40

Одесситы проехались на сноубордах по зимнему городу, "привязавшись" к авто

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Пока улучшения погоды на юге не предвидится одесситы осваивают зимние забавы. Группа экстрималов каталась на санках и сноубордах по заснеженному городу, привязавшись к автомобилям. Видео этого развлечения набирает все большую популярность в соцсетях.

"Почти с самого утра раскатывали этот чудесный весенний снег по улицам Одессы под песни "Брутто". На этот раз у нас было три машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов", – рассказал один из участников заезда Евгений Лата, поздравив всех с первым днем весны.

Катаясь одесситы напевали популярные рок-песни и, как видно на видео, все участники забавы надели защитную одежду и шлемы.

Пользователи соцсетей отнеслись к развлечению с юмором. "Зато теперь можно не ехать в Буковель, Буковель приехал к нам", – говорит одесситка Наталья Глюк. Другие же называют это хорошим способом попасть на работу.

Напомним, с начала недели на Одессу обрушился сильный снегопад.  По области действуют сотни пунктов обогрева. 
Одесса, сноуборд, снегопад

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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