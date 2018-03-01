Сноуборды, санки и "Капитал": соцсети завоевывает видео одесских экстремалов

Пока улучшения погоды на юге не предвидится одесситы осваивают зимние забавы. Группа экстрималов каталась на санках и сноубордах по заснеженному городу, привязавшись к автомобилям. Видео этого развлечения набирает все большую популярность в соцсетях.

"Почти с самого утра раскатывали этот чудесный весенний снег по улицам Одессы под песни "Брутто". На этот раз у нас было три машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов", – рассказал один из участников заезда Евгений Лата, поздравив всех с первым днем весны.

Катаясь одесситы напевали популярные рок-песни и, как видно на видео, все участники забавы надели защитную одежду и шлемы.

Пользователи соцсетей отнеслись к развлечению с юмором. "Зато теперь можно не ехать в Буковель, Буковель приехал к нам", – говорит одесситка Наталья Глюк. Другие же называют это хорошим способом попасть на работу.

Напомним, с начала недели на Одессу обрушился сильный снегопад. По области действуют сотни пунктов обогрева.