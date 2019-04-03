Солнечный день в Одессе: люди приходили на пляж, кормили чаек и наслаждались погодой

Первый по-настоящему весенний день многие одесситы провели у моря

Солнечный день в Одессе: люди приходили на пляж, кормили чаек и наслаждались погодой Дана Митанова 2019-04-03T03:08:00+03:00 Одесса Первый по-настоящему весенний день многие одесситы провели у моря































В Одессе один из первых по-настоящему весенних, солнечных и теплых дней, многие горожане пришли на пляж Аркадии, чтобы насладиться погодой, побыть у моря и покормить чаек.

Некоторые развлекали себя тем, что одиноко стояли на берегу, наблюдая за волнами, накатывающими на песок. Парочки, рискуя намокнуть, выходили на пирс и кормили чаек и голубей.

Мамы приводили детишек поиграть на свежем воздухе в морском песке, а пожилые люди, усевшись на лавочки, издалека любовались морем, ведя неспешные разговоры. А один мужчина пришел к морю, чтобы покормить пушистых котов и сделать фото с их довольными мордочками.

В то время, пока одни отдыхали, у других кипела работа – на берегу активно устанавливают летние площадки клубов и ресторанов, поскольку курортный сезон уже не за горами и заведения Аркадии находится в состоянии подготовки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе уже открыли сезон фонтанов. Местные жители уже делают фото на фоне блестящих на солнце брызг.

А накануне немало жителей и гостей города пришли с экскурсиями на фрегаты НАТО, которые остановились на морвокзале. Желающие даже смогли подняться на борт и рассмотреть иностранные военные корабли вблизи.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.