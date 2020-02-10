Сорванная крыша и поваленные деревья: что натворила непогода в Одесской области (фото)

Фото: odessa.online

На Одесскую область обрушился сильный ветер – он срывал крыши зданий и валил деревья. Непогода бушевала не только в Одессе, но и в Килийском районе области.

В частности, в селе Десантное ветер снес крышу спортивного зала в местной школе. Об инциденте сообщили в группе "Про Десантне" в Facebook.

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Сама Килия из-за непогоды была практически полностью обесточена, ведь ветер обрывал провода электросетей. В большей части города свет быстро вернули, а вот жители самых проблемных участков живут в темноте уже четвертые сутки. Также, как сообщают местные СМИ, обесточен поселок Салман, расположенный между Килией и селом Лески.

Не обошел ветер и областной центр. На улице Левитана в Одессе рухнуло огромное дерево. Как рассказали в КП ''Горзелентрест", все произошло возле частных гаражей. Из-за инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Также новости "Сегодня" показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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