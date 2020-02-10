Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Сорванная крыша и поваленные деревья: что натворила непогода в Одесской области (фото)

10 февраля, 10:05

Ветер обрывал провода электросетей

Фото: odessa.online

Фото: odessa.online

На Одесскую область обрушился сильный ветер – он срывал крыши зданий и валил деревья. Непогода бушевала не только в Одессе, но и в Килийском районе области.

В частности, в селе Десантное ветер снес крышу спортивного зала в местной школе. Об инциденте сообщили в группе "Про Десантне" в Facebook.

Реклама

Сама Килия из-за непогоды была практически полностью обесточена, ведь ветер обрывал провода электросетей. В большей части города свет быстро вернули, а вот жители самых проблемных участков живут в темноте уже четвертые сутки. Также, как сообщают местные СМИ, обесточен поселок Салман, расположенный между Килией и селом Лески.

Не обошел ветер и областной центр. На улице Левитана в Одессе рухнуло огромное дерево. Как рассказали в КП ''Горзелентрест", все произошло возле частных гаражей. Из-за инцидента никто не пострадал.

В тренде
В Донецке пьяный "офицер" убил четверых человек и застрелился: что произошло в "ДНР"

Ранее мы писали, что в Украине в понедельник, 10 февраля, ухудшится погода – на страну обрушится ураганный ветер. В Карпатах и вовсе ожидаются метели.

Также новости "Сегодня" показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса ветер деревья крыша непогода одесская область килия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео
В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видеоОдесса
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Снегопад в Одессе: появились красочные фото
Снегопад в Одессе: появились красочные фотоОдесса
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видео
В Одессе водители троллейбусов подрались на дороге: видеоОдесса
Под Одессой глава сельсовета провозгласила себя
Под Одессой глава сельсовета провозгласила себя "русской императрицей" и попала на видеоОдесса
В Одессе построили дом
В Одессе построили дом "на курьих ножках", без окон и дверей (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...