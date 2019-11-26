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Сотрудница одесской полиции ругалась матом и оскорбляла людей

26 ноября, 03:16

Видео дерзкого общения полицейской с несколькими молодыми людьми было обнаружено в ходе мониторинга сети Интернет

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области назначил служебное служебное расследование в связи с недостойным поведением на улице женщины-правоохранителя.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, видео дерзкого общения полицейской с представителями общины было обнаружено в ходе мониторинга сети Интернет.

Глава ГУНП в Одесской области Олег Бех подверг критике действия подчиненной, охарактеризовав их как дискредитирующие правоохранительные органы, и поставил задачу соответствующим подразделениям провести служебное расследование.

На время его продолжения женщина-инспектор будет отстранена от служебных обязанностей.

"По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", – отметил Бех.

Согласно видео, которое тиражируется в социальных сетях, конфликт между вышеназванной женщиной (одета не по форме) и группой молодых мужчин произошел в Суворовском районе Одессы. Из-за чего началась ссора, непонятно. Однако на видеозаписи, которую сделали участники скандала, запечатлено, как женщина безобразно себя ведет – ругается матом, фотографирует номерные знаки припаркованного автомобиля, толкает оппонентов, один из которых, обращаясь к кому-то, говорит, что она даже ударила его в лицо.

Также женщина, применяя ненормативную лексику, демонстрирует служебное удостоверение, выданное на имя Екатерины Билоус – майора полиции, старшего инспектора полиции.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

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Источник: УНИАН

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